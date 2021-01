LIVE Italia-Francia 5-1, Preolimpico pallanuoto in DIRETTA: azzurre subito a valanga (Di martedì 19 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude il primo tempo con il palo di Tabani: azzurre al primo riposo sul 5-1 0’43” GOOOOOOOOOOOOOL PALMIERI!!! La centroboa azzurra riceve il pallone ed esegue una sciarpa perfetta battendo il portiere avversario 1’02” Gol delle francesi: Bouluokbachi conclude dalla distanza e trova il varco giusto 1’22” GOOOOOOOOL MARLETTA! Chiappini ruba palla e serve Marletta sola davanti al portiere e gol facile per l’azzurra 1’32” Fallo in attacco Francia 2’42” GOOOOOOOOOOOOL AIELLO! Prima superiorità numerica per l’Italia: Avegno assist perfetto per Aiello che, da due passi, si gira perfettamente e mette in rete 3’58” Ruba palla l’Italia ma Avegno colpisce la traversa 4’22: Fallo in attacco Italia 5’10” GOOOOOOOOOOOL AVEGNOOOOOOOOO!!1 ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude il primo tempo con il palo di Tabani:al primo riposo sul 5-1 0’43” GOOOOOOOOOOOOOL PALMIERI!!! La centroboa azzurra riceve il pallone ed esegue una sciarpa perfetta battendo il portiere avversario 1’02” Gol delle francesi: Bouluokbachi conclude dalla distanza e trova il varco giusto 1’22” GOOOOOOOOL MARLETTA! Chiappini ruba palla e serve Marletta sola davanti al portiere e gol facile per l’azzurra 1’32” Fallo in attacco2’42” GOOOOOOOOOOOOL AIELLO! Prima superiorità numerica per l’: Avegno assist perfetto per Aiello che, da due passi, si gira perfettamente e mette in rete 3’58” Ruba palla l’ma Avegno colpisce la traversa 4’22: Fallo in attacco5’10” GOOOOOOOOOOOL AVEGNOOOOOOOOO!!1 ...

