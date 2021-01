Gossip News: Amici, Giulia crolla e Sangiovanni la consola, Stefania Orlando interviene il marito (Di martedì 19 gennaio 2021) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo del crollo emotivo di Giulia ad Amici, del marito di Stefania Orlando e le sue dichiarazioni in merito alle parole di Roncato, di Amadeus e lo stop de I Soliti Ignoti e della programmazione televisiva prevista per questa … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 19 gennaio 2021) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo del crollo emotivo diad, deldie le sue dichiarazioni in merito alle parole di Roncato, di Amadeus e lo stop de I Soliti Ignoti e della programmazione televisiva prevista per questa … L'articolo proviene da Velvet

leggoit : Uomini e donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono lasciati: «Visione della vita completamente differente» - mtvitalia : La storia d'amore di Pauly D diventa sempre più seria ?? #JSFamilyVacation #DoubleShotAtLove - 98alessia1 : RT @Ri_Ghetto: Ma_chi_ce_crede.gif #GFvip - Manuel_Real_Off : Non c’è pace per questa serie non ce n’è non c’è niente #DayDreamerPrimeTime #DayDreamer - Rossellafas1 : RT @scialpieffect: #Shalpy: 'Sono in una situazione di estrema indigenza. Farei tutto anche il cameriere' -