Esordio di Moratti tra i fischi, Lombardia allo sbaraglio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Esordio peggiore per Letizia Moratti non poteva esserci e sarebbe stato anche difficile immaginarlo, ma almeno ha avuto il terribile merito di mostrare l'approccio della "presidente di fatto" della Lombardia alla Salute: prima i ricchi, una vecchia fissazione della destra neoliberista di Margaret Thatcher da cui Letizia Moratti prende in prestito anche il soprannome di «lady di ferro». La proposta agghiacciante di consegnare i vaccini in base al Pil delle regioni l'ha messa in un angolo e in mezza giornata … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Marilen36113366 : La Moratti farebbe bene a dare le dimissioni, il suo esordio è stato imbarazzante e di sicuro i lombardi non hanno… - 60_cla : RT @crlggg: L’esordio di Lady Moratti è stato fantastico. Gallera ha detto un sacco di cazzate, ma questa non gli è neppure venuta in mente. - LaZiaMat : L'esordio della Moratti in linea con le solite correzioni: 'non volevo legare la possibilità di vaccinarsi al reddi… - Malinc0mico : @ilfattoblog @fattoquotidiano @defelicemilano Moratti? Semplicemente incarna il cinismo della casta, vaccini prima… - buglio68 : Siamo passati da Gallera alla Moratti cioè dalla padella alla brace!!! Come esordio direi che è in linea con il precedente! @legaout -