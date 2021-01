Dagli Usa e dall’Europa messaggi chiari a Cina e Russia. Parla McAllister (Cdu) (Di martedì 19 gennaio 2021) Quale futuro per i rapporti transatlantici con l’insediamento del dem Joe Biden alla Casa Bianca e l’elezione di Armin Laschet, esponente dell’ala più centrista della Cdu, alla guida del partito della cancelleria tedesca Angela Merkel? Formiche.net ne ha Parlato con David McAllister, esponente di spicco dell’Unione cristiano-democratica di Germania, vicepresidente del Partito popolare europeo e presidente della commissione Affari esteri del Parlamento europeo. Chi meglio di lui, che come immagine di profilo su WhatsApp ha la foto di una stretta di mano tra lui e Biden. McAllister, è soddisfatto del nuovo leader della Cdu e possibile candidato cancelliere a settembre? Ho accolto con favore l’elezione di Laschet. È importante, però, sottolineare che il leader della Cdu ha un importante ruolo nell’individuazione del ... Leggi su formiche (Di martedì 19 gennaio 2021) Quale futuro per i rapporti transatlantici con l’insediamento del dem Joe Biden alla Casa Bianca e l’elezione di Armin Laschet, esponente dell’ala più centrista della Cdu, alla guida del partito della cancelleria tedesca Angela Merkel? Formiche.net ne hato con David, esponente di spicco dell’Unione cristiano-democratica di Germania, vicepresidente del Partito popolare europeo e presidente della commissione Affari esteri delmento europeo. Chi meglio di lui, che come immagine di profilo su WhatsApp ha la foto di una stretta di mano tra lui e Biden., è soddisfatto del nuovo leader della Cdu e possibile candidato cancelliere a settembre? Ho accolto con favore l’elezione di Laschet. È importante, però, sottolineare che il leader della Cdu ha un importante ruolo nell’individuazione del ...

