E' sempre mezzogiorno oggi non va in onda, Antonella Clerici sfoglia l'album dei ricordi (Foto) (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il pubblico di E' sempre mezzogiorno oggi non avrà la compagnia di Antonella Clerici, il programma non va in onda per fare spazio alla diretta dalla Camera dei deputati. Ovvia la delusione da parte dei telespettatori, già quando la pagina social di E' sempre mezzogiorno ha annunciato che l'appuntamento di oggi salta e la Clerici e il suo gruppo di lavoro tornano martedì 19 alle 11:55. Dalla Camera dei deputati le comunicazioni del Presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte in merito alla situazione politica e successivo dibattito. Giusta l'informazione, necessaria, ma questa mattina e per tutto il pomeriggio Rai 1 sarà occupato da lunghe ore di comunicazioni, dichiarazioni e repliche. I telespettatori si ...

