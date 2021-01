romatoday : Atac, dimezzati i ricavi da biglietti nel 2020 ma l'azienda assicura: 'Nessun rischio per il concordato' -

Ultime Notizie dalla rete : Atac dimezzati

è un piano dei trasporti che tiene conto della capienza dimezzata dei mezzi pubblici, come da disposizioni del Governo. Quantificando, Atac ha potenziato la sua rete con 1500 corse in più e tra ...L'assessore Pietro Calabrese e l'amministratore unico Giovanni Mottura smentiscono qualunque ipotesi di rischio per il concordato Atac ...