Salerno | si prepara il centro accoglienza per l’emergenza freddo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo le polemiche in merito alla morte di un senzatetto nella città di, l’amministrazione comunale fa sapere che potrebbe aprire già domani sera una struttura per l’”Emergenza” in grado di offrire l’ospitalità ai senza fissa dimora. Una quarta struttura, che sarà situata neldella città die che integra i tre dormitori già attivi da tempo sul territorio salernitano: potrà ospitare uomini e donne. Ildinasce grazie all’impegno e alla collaborazione tra il Comune die la Diocesi, che ha messo a disposizione gli spazi e permetterà di aumentare, in piena sicurezza, i posti letto dedicati a queste persone e che quest’anno, a causa del Covid, necessariamente erano stati ridotti. Il ...