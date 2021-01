Crisi di governo, Zingaretti: 'Il 90% degli italiani non ha capito Renzi' (Di domenica 17 gennaio 2021) 'Faccio un appello ai rappresentanti dei cittadini in Parlamento alla responsabilità. In questo momento aprire una Crisi di governo non ha alcun senso. Io non vado a caccia di nessuno: è il momento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 17 gennaio 2021) 'Faccio un appello ai rappresentanti dei cittadini in Parlamento alla responsabilità. In questo momento aprire unadinon ha alcun senso. Io non vado a caccia di nessuno: è il momento ...

BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - luigidimaio : La priorità non può essere un dibattito sulla crisi di governo, la priorità sono gli italiani. Dal Consiglio dei M… - MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - Andyphone : RT @Libero_official: Il timore di Giuseppe #Conte di non farcela a superare la crisi di #governo: lo certifica una frase rubata https://t.… - twitrobydesanti : RT @ElioLannutti: Crisi di governo:malgrado il delirio dei soliti noti,la consueta compagnia di giro che saltella da uno studio Tv all’altr… -