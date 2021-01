Coppa Italia, a Colere debutto vincente per Michela Moioli (Di domenica 17 gennaio 2021) Le nevi di Colere hanno visto sbocciare il talento di Michela Moioli che nella località scalvina ha mosso i primi passi con la tavola. A distanza di qualche anno il pendio orobico ha segnato il rientro della campionessa olimpica che, a causa del Coronavirus, ha dovuto attendere quasi un anno per potersi confrontare con le proprie avversarie. L’occasione è stata la tappa di Coppa Italia svoltasi nel primo pomeriggio di sabato 16 gennaio e che ha visto il trionfo della 25enne di Alzano Lombardo. Apparsa già in ottima forma, la portacolori dell’Esercito ha dominato la big final precedendo la conterranea Sofia Belingheri, in grado di conquistare il gradino più basso del podio. In chiave tricolore da segnalare il quarto posto della ligure Raffaella Brutto che ha anticipato Francesca Gallina. L'articolo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 gennaio 2021) Le nevi dihanno visto sbocciare il talento diche nella località scalvina ha mosso i primi passi con la tavola. A distanza di qualche anno il pendio orobico ha segnato il rientro della campionessa olimpica che, a causa del Coronavirus, ha dovuto attendere quasi un anno per potersi confrontare con le proprie avversarie. L’occasione è stata la tappa disvoltasi nel primo pomeriggio di sabato 16 gennaio e che ha visto il trionfo della 25enne di Alzano Lombardo. Apparsa già in ottima forma, la portacolori dell’Esercito ha dominato la big final precedendo la conterranea Sofia Belingheri, in grado di conquistare il gradino più basso del podio. In chiave tricolore da segnalare il quarto posto della ligure Raffaella Brutto che ha anticipato Francesca Gallina. L'articolo ...

brfootball : Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ?? - davidecalabria2 : Importante tornare a vincere subito. Tre punti meritati ma adesso subito testa al match di Coppa Italia.… - DalotDiogo : Con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. E si va avanti anche in Coppa Italia! #ForzaMilan ! ??? #MilanTorino… - MasashiKohmura : RT @Ski_Nordik: Assegnati ad Alfedena i titoli Italiani Giovani individuali TC e punti Coppa Italia Rode - - xNikoJr4 : @sscnnapoli Senza il gol di fabian 0-1 a Milano non avremmo vinto la coppa Italia ricordatevelo -