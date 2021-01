Albano Laziale Roma – Maxi rissa nella villa comunale | accoltellato 23enne

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 17 gennaio 2021) Ferito anche un 22enne, già dimesso. A riprendere il tutto le telecamere delladel paese dei Castellini Ungrave all’ospedale di Tor Vergata, in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Sul suo corpo tagli alle gambe, riferibili ad un accoltellamento, la scheggiatura di una vertebra, un trauma cranico e