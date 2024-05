Falcinelli incaprettato e torturato - Tajani chiede a Usa “massima attenzione” e condanna il trattamento

Lo studente-atleta di 25 anni ha subito gli abusi della polizia nella notte tra il 24 e il 25 febbraio. Vlasta Studenicova è volata negli Usa per stare con il figlio: “Non ci fermeremo finché non avremo giustizia” Continua a leggere>>

Matteo Falcinelli , uno studente italiano di 25 anni, è stato arrestato dalla polizia di Miami e 'incaprettatò in cella per 13 minuti . Il giovane, originario di Spoleto si trovava negli Stati Uniti per frequentare un master presso la Florida International University. L’arresto e le scene di violenza ... Continua a leggere>>

Miami, arresto shock di uno studente italiano. Le urla terribili. “incaprettato per 13 minuti” - Matteo falcinelli, studente italiano, è stato arrestato dalla polizia di Miami e “incaprettato” in cella per 13 minuti. Il video - ripreso dalle bodycam indossate dagli agenti, che il legale del ragaz ... Continua a leggere>>