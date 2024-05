Si sarebbe arrabbiata a sentirsi definita femminista voleva addirittura essere chiamata scrittore - eppure ha rappresentato - in anticipo sui tempi - la massima incarnazione dell' indipendenza e delle potenzialità delle donne

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 5 maggio 2024) Pretendeva di. Durante una storica intervista del 1963 per L’Europeo, Oriana Fallaci disse a Natalia Ginzburg, che aveva appena vinto il Premio Strega: «Davvero lei non ha le stigmatea scrittrice e anche per questo mi piace». Ginzburg concordava: «Nemmeno a me le scrittrici piacciono molto». Feroci, entrambe, verso le colleghe, tra cui salvavano solo pochi nomi tra cui Virginia Woolf ed Elsa Morante, Oriana e Natalia concordavano che l’obiettivo era «scrivere come un uomo». Spiegava Ginzburg: «Vuol dire scrivere col distacco, la freddezza di un uomo… Il distacco dai sentimenti, soprattutto». Fallaci concludeva: «Scrivere, in fondo, è un mestiere da uomini». ...