Saba all’Eurovision 2024 - chi è la cantante della Danimarca

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 5 maggio 2024)è una talentuosama non solo. Lavora infatti come moed è anche un’imprenditrice. È stata scelta per rappresentare laed ecco cosa sappiamo sul suo conto. Chi èIl brano scelto per salire sul palco dell’Eurovision, così da giocarsi le proprie carte per la vittoria finale in favore, è Sand. Di origini etiopi, il suo nome completo all’anagrafe è AnnaLykke Oehlenschlæger. La musica non è stata la sua prima passione o professione, tutt’altro. Da giovanissima si è infatti cimentata nel calcio, per poi iniziare a sfilare in passerella. Questi sono però i suoi impieghi più in vista. Sappiamo che ha anche venduto prodotti per lo ...