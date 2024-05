Beautiful Anticipazioni Americane | Steffy torna all' attacco con Liam dopo il ritorno di Ivy?

È tempo di scoprire le novità che riserveranno i prossimi episodi di Beautiful trasmessi questa settimana. Ecco le anticipazioni delle puntate della famosa soap americana, in onda su Canale 5 dal 5 all’11 maggio 2024 alle ore 13:45. Si preannunciano nuovi episodi emozionanti di Beautiful , che ... Continua a leggere>>

A Beautiful , il ricatto di Bill Spencer ai danni di Finn e Steffy animerà la prossima settimana di programmazione della soap opera di Canale 5, come rivelano le anticipazioni dal 5 all'11 maggio 2024 . Intanto, l'uomo verrà incalzato da Liam e Wyatt e poi da Steffy . Tutti gli chiederanno perché si ... Continua a leggere>>

Bill Spencer A Beautiful, Sheila è finalmente in galera. Ma per quanto? La donna ha l’appoggio inaspettato di Bill che, pur di farla scagionare, è disposta a ricattare Steffy. maggiori info su quello che accadrà nelle prossime puntate nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda tutti i ... Continua a leggere>>