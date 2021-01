11 foto che ti faranno dubitare di avere delle allucinazioni (Di domenica 17 gennaio 2021) Avete mai vissuto un momento particolare della giornata, in cui vi sembra quasi di vivere un “glitch”? Questo, in elettronica è un piccolo bug, in cui si verifica un piccolo difetto del sistema, che può anche causare la riproduzione continua di un’immagine. Alcune persone hanno vissuto questi momenti nella loro vita reale in maniera del tutto casuale, e piuttosto che rimanerne allibiti, hanno avuto la prontezza di riflessi di scattare una fotografia, per immortalare l’avvenimento. Alcune immagini sono talmente sbalorditive da far dubitare che gli utenti che hanno caricato sul web le immagini, non le abbiano modificate con determinati programmi o applicazioni. Tuttavia possiamo assicurarvi che si tratta di combinazioni davvero casuali, che proprio per questo rendono le immagini incredibilmente esilaranti. Certe volte le coincidenze della vita sono ... Leggi su virali.video (Di domenica 17 gennaio 2021) Avete mai vissuto un momento particolare della giornata, in cui vi sembra quasi di vivere un “glitch”? Questo, in elettronica è un piccolo bug, in cui si verifica un piccolo difetto del sistema, che può anche causare la riproduzione continua di un’immagine. Alcune persone hanno vissuto questi momenti nella loro vita reale in maniera del tutto casuale, e piuttosto che rimanerne allibiti, hanno avuto la prontezza di riflessi di scattare unagrafia, per immortalare l’avvenimento. Alcune immagini sono talmente sbalorditive da farche gli utenti che hanno caricato sul web le immagini, non le abbiano modificate con determinati programmi o applicazioni. Tuttavia possiamo assicurarvi che si tratta di combinazioni davvero casuali, che proprio per questo rendono le immagini incredibilmente esilaranti. Certe volte le coincidenze della vita sono ...

Sport_Mediaset : #Fiorentina: #Callejon posa con lo staff del #Napoli dopo lo 0-6, tifosi viola infuriati. Aveva chiesto che la foto… - ninofrassicaoff : AMICHE E AMICHE BUONA DOMENICA ogni mattina posto 4 (quattro) foto, quelle che piacciono a me, se piacciono anche v… - LucaBizzarri : L’uomo più potente del mondo, che può convocare una conferenza stampa al minuto, che influenza network televisivi e… - Abeer_Arianna : RT @Iperbole_: Salvini ha ordinata ai suoi di far sparire dai social tutte le foto che ritraggono lui e la sindaca arrestata nel vercellese… - ElisaDiFiore1 : RT @Iperbole_: Salvini ha ordinata ai suoi di far sparire dai social tutte le foto che ritraggono lui e la sindaca arrestata nel vercellese… -

Ultime Notizie dalla rete : foto che Facebook userà davvero le nostre foto da domani? Cosa sappiamo QuiFinanza Shalpy: aiuto sono in ristrettezze

come il 90% della gente che fa questo mestiere. Sarei anche disposto a fare il cameriere o qualsiasi altra cosa mi venisse proposta”. Shalpy. Foto dal Web Giovanni Scialpi, oggi 58enne, ha investito i ...

FOTO - Inter-Juventus, la sblocca Vidal. Esultanza-non esultanza per l'ex bianconero

Editoriale di Marco Conterio Come la Cina è passata dall'acquisto dei grandi campioni al taglio degli investimenti e a Suning che mette l'Inter in vendita. I retroscena, l'ascesa e la caduta della più ...

come il 90% della gente che fa questo mestiere. Sarei anche disposto a fare il cameriere o qualsiasi altra cosa mi venisse proposta”. Shalpy. Foto dal Web Giovanni Scialpi, oggi 58enne, ha investito i ...Editoriale di Marco Conterio Come la Cina è passata dall'acquisto dei grandi campioni al taglio degli investimenti e a Suning che mette l'Inter in vendita. I retroscena, l'ascesa e la caduta della più ...