Scuola, il Friuli Venezia Giulia vara una nuova ordinanza: per le superiori didattica a distanza al 100% fino al 31 gennaio (Di sabato 16 gennaio 2021) Anche il Friuli Venezia Giulia decide di chiudere le scuole superiori e tornare alla didattica a distanza (Dad) al 100%. Lo ha comunicato il presidente della Regione Massimiliano Fedriga che, nonostante lo status di zona arancione, ha firmato l'ordinanza che sarà in vigore dal 18 al 31 gennaio su tutto il territorio regionale. Lunedì 18 gennaio, quindi, non resteranno chiuse soltanto le scuole superiori di Lombardia, Alto Adige e Sicilia che sono diventate zone rosse: si terranno a distanza anche le lezioni in Puglia (arancione) e in Basilicata (gialla). Con l'ordinanza il Friuli stabilisce che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, ...

