Sci alpino | Marta Bassino incanta ed è prima a metà gara a Kranjska Gora Brignone sesta

(Di sabato 16 gennaio 2021)splende nellamanche del gigante di. La piemontese è praticamente perfetta sul pendio sloveno e chiude in testa a. Davvero eccezionale la prova dell’azzurra, soprattutto nella parte centrale, mentre nel finale ha perso qualche decimo nei confronti di Michelle Gisin. La svizzera infatti è al secondo posto con 27 centesimi di ritardo da. Più staccate Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin, rispettivamente terza e quarta a 51 e 54 centesimi dall’azzurra. Quinto posto per la francese Tessa Worley (+0.85), che ha preceduto Federica. La valdostana ha accusato addirittura un ritardo di 1.04 dalla connazionale, al termine di unamanche in cui ...

