Paura in Norvegia: morti 23 anziani, sotto accusa il vaccino Pfizer. I medici: «Niente allarmismi» (Di sabato 16 gennaio 2021) Una reazione avversa alla prima dose di vaccino anti-Covid potrebbe essere responsabile di 23 decessi registrati tra pazienti anziani e fragili in case di cura della Norvegia. È quanto si legge in una nota diffusa dall'Agenzia norvegese del farmaco (Norwegian medicines Agency, NoMa). «La valutazione condotta suggerisce che reazioni avverse comuni ai vaccini a mRna. Come febbre e nausea, possono avere contribuito a un esito fatale in alcuni pazienti fragili». Afferma Sigurd Hortemo, medico capo della NoMa. Secondo l'ente regolatore, gli studi sul vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech hanno incluso pochi over 85 e non hanno coinvolto pazienti instabili o con malattie in fase acuta. Dal V-Day del 27 dicembre scorso, oltre 25mila norvegesi sono stati vaccinati contro il coronavirus

