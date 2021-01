Da lunedì Pfizer taglierà del 29% la fornitura di vaccini all' Italia

Leggi su agi

(Di sabato 16 gennaio 2021) AGI - Pronti a tutelare la salute deglini in ogni sede. E' quanto ha scritto il Commissario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, in una lettera inviata alladopo l'annuncio dell'azienda di voler tagliare le dosi di vaccino spettanti all'. "Alle 15,38 di oggi - scrive in una nota il Commissario Arcuri - laha comunicato unilateralmente che a partire daconsegnerà al nostro Paese circa il 29 per cento di fiale di vaccino in meno rispetto alla pianificazione che aveva condiviso con gli uffici del Commissario e, suo tramite, con le Regionine. Non solo: ha unilateralmente deciso in quali centri di somministrazione del nostro Paese ridurrà le fiale inviate e in quale misura". "Analoga comunicazione è pervenuta a tutti i Paesi della Ue. La ...