Boscaglia | “La mia sulla Virtus Francavilla Pensare di vincere il campionato ora è da stupidi” E sul mercato…

(Di sabato 16 gennaio 2021) Parola a Roberto.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": dal possibile arrivo di nuovi innesti entro il prossimo 4 febbraio nel corso della sessione invernale di calciomercato, alle prestazioni offerte fin qui dalla compagine pugliese."Il mercato di gennaio è un mercato di riparazione, noi dobbiamo guardare a noi stessi e ai giocatori che stiamo ancora conoscendo e dai quali mi aspetto tanto. Abbiamo recuperato Corrado e a breve riavremo Almici, questi saranno i nostri acquisti. Questo è un mercato dove o spendi tanto oppure procedi con qualche scambio", sono state le sue parole.- "Un avversario difficile e ...

Il calciatore, che non conosceva la Serie C, sembra imprescindibile per Boscaglia ... “Il gol non è mai stata la mia priorità, l’unica cosa che mi interessa è la vittoria della squadra.PALERMO – “L’anno nuovo è nato al meglio però se parlo di obiettivi, faccio autocritica, ancora siamo indietro. Mi aspetto ben altro perché non abbiamo fatto niente se non ci sistemiamo nelle prime po ...