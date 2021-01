Quale dieta disintossicante dopo le feste? Scopriamolo insieme

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 15 gennaio 2021)le? Se sotto levi siete abbuffati senza ritegno, urge rimettersi in carreggiata. Insomma, si impone unaper ripulire l’organismo e rimettersi in forma. Già, mascegliere? Qual è il regimepiù indicato? Un’avvertenza doverosa: per rimettersi in forma è assolutamente sconsigliato digiunare. Non solo digiunare è inutile, perché poi i chili guadagnati si riprendono in un batter d’occhio, è anche dannoso: questo perché, tra le altre cose, il digiuno sconvolge gli equilibri ormonali e determina una più acuta sensazione di fame. Meglio pasti leggeri, regolari e il più possibile bilanciati. Più precisamente, è ...