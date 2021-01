Heart of Stone | il film con star Gal Gadot sarà distribuito da Netflix

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Galla protagonista delof, diretto da Tom Harper, che verràdache ne ha ottenuto i diritti.of, il nuovoconGal, è stato acquistato dache ne ha ottenuto i diritti per la distribiuzione mondiale stringendo un accordo con Skydance Media. Ladi Wonder Womangià protagonista di un altro lungometraggiodalla piattaforma: l'atteso Red Notice in cui recita accanto a Dwayne Johnson e Ryan Reynolds.ofdiretto da Tom Harper, recentemente dietro la ...