(Di giovedì 14 gennaio 2021) Secondo il, il messaggio con il qualeha avvertito i propri utenti degli aggiornamenti che verranno apportati non è chiaro Quello che sembrava un normale avviso sulle condizioni di servizio, si sta trasformando nella storia tecnologica più dibattuta di questo inizio anno

DIORVBELS : @gvldenzayn alcuni li ha mandati lisa sul gruppo ora te li mando su whatsapp - sscalessia : @stomalissimo e casualmente ora siete su whatsapp zizi - Piersoft : RT @AlessLongo: Il Garante Privacy segnala che l'informativa Whatsapp è poco chiara e per questo ha portato la questione all’attenzione del… - MashableItalia : WhatsApp, ora indaga il garante. L’azienda assicura: “Nessuna influenza sulla privacy” - junoestae : ora audio su whatsapp dove ti dico che fai cagare merdona -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp ora

Adeguati alla pandemia i protocolli, lezioni differenziate in base all’età. Il corso è gratuito: ecco come tutte le scuole interessate possono prendere contatto con l’ufficio formazione ...Nonostante le rassicurazioni dell’azienda, l’authority italiana decide di andare sino in fondo sulle novità introdotte nella policy della app ...