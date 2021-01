Vaccino anti Covid docenti e ATA | Azzolina | “Subito al personale fragile” Arcuri | “Possibile anticipare con aumento dosi”

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Continua il dibattito sulle tempistiche di vaccinazione delscolastico. La ministrachiede la priorità, secondo Anief non si può più aspettare. Nell'ultimo dl approvato nella serata di ieri si prevede l'istituzione di una piattaforma per supportare le Regioni. L'articolo .

vaticannews_it : #14gennaio #vaccinoCovid Prosegue la campagna vaccinale in Vaticano, iniziata la mattina di mercoledì 13 gennaio do… - fattoquotidiano : Vaccino anti-Covid agli amici: indagato un dirigente medico dell’Asp di Cosenza. Tra le accuse anche l’uso privato… - MediasetTgcom24 : Vaccino anti-Covid agli amici, indagato un medico dell'Asp di Cosenza #cosenza - VizTheWiz2 : RT @noitre32: CHOC A MANTOVA Sanitario muore dopo il vaccino anti Covid: disposta l'autopsia - noitre32 : CHOC A MANTOVA Sanitario muore dopo il vaccino anti Covid: disposta l'autopsia -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

Un passo alla volta. Pronti ad accelerare notevolmente non appena i vaccini in arrivo saranno molti di più. Pronti a distribuire fino... Scopri di più ...UDINE. Delle prime 47 mila dosi del vaccino di Moderna arrivate in Italia, 2 mila sono state assegnate al Friuli Venezia Giulia. Un primo lotto che incrementa di mille unità il numero di persone che s ...