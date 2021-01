Per Marc Marquez 'evoluzione clinica soddisfacente' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Marc Marquez si è recato oggi all'ospedale Ruber Internacional di Madrid per un controllo medico. L'otto volte campione del mondo si è recato in visita sei settimane dopo l'intervento dello scorso 3 ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 gennaio 2021)si è recato oggi all'ospedale Ruber Internacional di Madrid per un controllo medico. L'otto volte campione del mondo si è recato in visita sei settimane dopo l'intervento dello scorso 3 ...

- DBDeiman : Finalmente delle buone notizie per Marc! #MotoGP - enrygattoj12 : RT @sportface2016: #MotoGP, buone notizie per Marc #Marquez: i controlli medici sono ok - sportface2016 : #MotoGP, buone notizie per Marc #Marquez: i controlli medici sono ok -