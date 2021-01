Olivia Rodrigo | chi è la star del momento?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 14 gennaio 2021) In Driver’s License, la cantante filippina racconta di una rottura difficile, forse con un collega.è prima su Spotify e Apple Music, e potrebbe esserci una nuova stella in arrivo Chi è? Una ragazza ha appena preso la patente: la usa salendo a bordo di una macchina e guidando in cerchio nel quartiere del suo ex. Questa è la premessa di Driver’s Licence, il singolo che sta battendo record in tutto il mondo, e il debutto sulle scene della giovane cantante e attrice. La ragazza di origini filippine, di soli diciassette anni, sta conquistando un pubblico sempre più grande con la sua prima canzone, classificandosi prima sia su Spotify che su Apple Music. I risultati della classifica Billboard non sono ancora usciti, ma con queste premesse ...