Chris Evans ci ripensa: Captain America tornerà in un nuovo film Marvel
Dopo il finale straziante di Avengers:Endgame l'attore ha deciso di tornare ad indossare i panni dell'amato supereroe

AleOriggio : @solodallamente Chris Evans Mastellone. Senti come suona bene? - stringimimalik : RT @noemjna: noi quando abbiamo saputo che chris evans tornerà come captain america - aleppaishereee : RT @jupitersstorms: IO CERCO DI STUDIARE, APRO UN ATTIMO TWITTER E VEDO CHRIS EVANS BACK AS STEVE ROGERS E QUESTE FOTO DI TOM HIDDLESTON ??… - aleppaishereee : RT @downeyjessevans: MA VOI COME STATE!?!? NO PERCHÉ IO STO URLANDO Chris Evans ritorna come Captain America Nella live di Wanda Vision sp… - herecvmesthesun : in che senso chris evans è in trattative per tornare a fare cap aksjqkqka -

A quanto pare Chris Evans sarebbe pronto a tornare nel MCU nei panni di Captain America in un futuro progetto dei Marvel Studios.

