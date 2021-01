Nel giorno della crisi di governo Beppe Grillo si scopre ecumenico (Di giovedì 14 gennaio 2021) Interrogato sulla caccia ai cosiddetti «responsabili» Clemente Mastella ha detto a questo giornale che il più democristiano tra i politici contemporanei è Beppe Grillo. L’affermazione è parsa più di una battuta quando ieri il co-fondatore del Movimento 5 Stelle ha condiviso un testo che invita «tutti i rappresentanti del popolo a contribuire uniti a sostenere, in uno dei momenti più bui della sua storia, il paese» visto che «non può esistere in questo momento una differenza tra maggioranza e opposizione». … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 14 gennaio 2021) Interrogato sulla caccia ai cosiddetti «responsabili» Clemente Mastella ha detto a questo giornale che il più democristiano tra i politici contemporanei è. L’affermazione è parsa più di una battuta quando ieri il co-fondatore del Movimento 5 Stelle ha condiviso un testo che invita «tutti i rappresentanti del popolo a contribuire uniti a sostenere, in uno dei momenti più buisua storia, il paese» visto che «non può esistere in questo momento una differenza tra maggioranza e opposizione». … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Nel giorno Focus su Unicredit nel giorno del CdA Il Messaggero Chiellini: "Sogno ancora la nazionale. Lukaku? E' marcabile da pochi"

Il capitano bianconero è tornato titolare nel match vinto con il Genoa in Coppa Italia: "Mi sentivo come un ragazzino all'esordio" ...

Don Bruno Zinani morto di Covid: quarto lutto nel clero da inizio anno

Reggio Emilia, 13 gennaio 2021 – La Chiesa reggiano-guastallese piange la scomparsa di un altro sacerdote. Si tratta del quarto decesso nel clero locale dall’inizio dell’anno. Nella tarda serata di ie ...

