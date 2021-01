Il Recovery Plan da 209,9 miliardi di cui 144 a nuovi progetti (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza nel testo approvato nella notte dal consiglio dei ministri è un documento corposo di 160 pagine, che, secondo le ambizioni dell'esecutivo, avrà un impatto di 3 punti percentuali in più sul Pil nel 2026, anno finale del Piano, e dovrà rappresentare una "svolta" nella programmazione e attuazione degli investimenti per segnare "una discontinuità decisiva per lo sviluppo sostenibile, la digitalizzazione e l`innovazione, la riduzione dei divari e delle diseguaglianze". Il Pnrr punta a muovere risorse per 209,9 miliardi di euro tra progetti in essere che "riceveranno una significativa accelerazione" (65,7 miliardi) e nuovi progetti (144,2 miliardi che includono anche Fondi per lo sviluppo e la coesione già previsti e da finalizzare). Aggiungendo le ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza nel testo approvato nella notte dal consiglio dei ministri è un documento corposo di 160 pagine, che, secondo le ambizioni dell'esecutivo, avrà un impatto di 3 punti percentuali in più sul Pil nel 2026, anno finale del Piano, e dovrà rappresentare una "svolta" nella programmazione e attuazione degli investimenti per segnare "una discontinuità decisiva per lo sviluppo sostenibile, la digitalizzazione e l`innovazione, la riduzione dei divari e delle diseguaglianze". Il Pnrr punta a muovere risorse per 209,9di euro train essere che "riceveranno una significativa accelerazione" (65,7) e(144,2che includono anche Fondi per lo sviluppo e la coesione già previsti e da finalizzare). Aggiungendo le ...

