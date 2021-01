Coppa Italia, Juventus-Genoa: torna Chiellini, panchina per CR7. Le formazioni ufficiali (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E' tutto pronto per Juventus-Genoa.Manca sempre meno a Juventus-Genoa, match in programma questa sera all'Allianz Stadium e valida per gli ottavi di Coppa Italia. Riposo per Cristiano Ronaldo, in avanti Pirlo si affida a Morata e Kulusevski. Titolare Portanova. Nel Genoa Paleari tra i pali, Scamacca in attacco con l'ex Pjaca.Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:Juventus (4-4-2): Buffon; Wesley, Dragusin, Chiellini, Demiral; Bernardeschi, Arthur, Bentancur, Portanova; Kulusevski, Morata. All. PirloGenoa (3-5-2): Paleari; Goldaniga, Bani, Dumbravanu; Ghiglione, Rovella, Lerager, Melegoni, Czyborra; Scamacca, Pjaca. All. Ballardini Leggi su mediagol (Di mercoledì 13 gennaio 2021) E' tutto pronto per.Manca sempre meno a, match in programma questa sera all'Allianz Stadium e valida per gli ottavi di. Riposo per Cristiano Ronaldo, in avanti Pirlo si affida a Morata e Kulusevski. Titolare Portanova. NelPaleari tra i pali, Scamacca in attacco con l'ex Pjaca.Di seguito, ledella sfida:(4-4-2): Buffon; Wesley, Dragusin,, Demiral; Bernardeschi, Arthur, Bentancur, Portanova; Kulusevski, Morata. All. Pirlo(3-5-2): Paleari; Goldaniga, Bani, Dumbravanu; Ghiglione, Rovella, Lerager, Melegoni, Czyborra; Scamacca, Pjaca. All. Ballardini

brfootball : Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ?? - DalotDiogo : Con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. E si va avanti anche in Coppa Italia! #ForzaMilan ! ??? #MilanTorino… - juventusfc : Comincia la nostra corsa in Coppa ?? ?????? Coppa Italia ?? @GenoaCFC ?? Allianz Stadium ? 20:45 ?? #JuveGenoa - NandoPiscopo1 : @yzark96 @_enz29 Ieri (non so se l'hai vista) pareva scapoli vs ammogliati Anche perché giustamente il Torino ha… - jcm800_marshall : @w_McChicken @juventusfc E non rompete il cazzo... Chi se ne frega della coppa Italia. -