Assalto a Capitol Hill, l’FBI sapeva che i supporter di Trump si stavano preparando a una «guerra» – L’esclusiva del Washington Post (Di martedì 12 gennaio 2021) A una settimana dai fatti del sei gennaio al Congresso, mentre si sta cercando di fare chiarezza sul ruolo della polizia, un documento consultato in esclusiva dal Washington Post rivela come l’ufficio dell’FBI della Virginia avesse redatto, un giorno prima dell’irruzione a Capitol Hill, un documento interno sui pericoli di un’escalation di violenze a Washington. Il report di intelligence smentirebbe dunque le dichiarazioni fatte in precedenza dal Bureau secondo cui non c’era alcuna indicazione che qualche gruppo si stesse preparando per scatenare il caos. Alcuni commenti online citati dal documento incitano chiaramente alla violenza. «State pronti a combattere. Il Congresso dovrà sentire i vetri infrangersi, le porte calciare, e sarà versato il sangue dei loro ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021) A una settimana dai fatti del sei gennaio al Congresso, mentre si sta cercando di fare chiarezza sul ruolo della polizia, un documento consultato in esclusiva dalrivela come l’ufficio deldella Virginia avesse redatto, un giorno prima dell’irruzione a, un documento interno sui pericoli di un’escalation di violenze a. Il report di intelligence smentirebbe dunque le dichiarazioni fatte in precedenza dal Bureau secondo cui non c’era alcuna indicazione che qualche gruppo si stesseper scatenare il caos. Alcuni commenti online citati dal documento incitano chiaramente alla violenza. «State pronti a combattere. Il Congresso dovrà sentire i vetri infrangersi, le porte calciare, e sarà versato il sangue dei loro ...

