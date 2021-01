Saturimetri gratis nelle farmacie di tutta Italia | a chi saranno destinati e come funzionano

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Da oggi lunedì 11 gennaiodiverranno distribuiti ia titolo gratuito. Sono 30mila i dispositivi sparsi in tutto il territorio nazionale. L’iniziativa è stata di Luca Richeldi, Presidente della societàna di Pneumologia e membro del Comitato tecnico scientifico. Il progetto è in collaborazione con FederFarma e coinvolgerà 1.200in. Saturimetro a chi è destinato? Il saturimetro serve a monitorare l’ossigenazione del sangue e quindi è utile per prevenire e riconoscere in tempo i sintomi del Covid. Uno di questi è la mancanza di ossigeno, difficoltà respiratorie. Richeldi ha affermato “dovrebbe essere presentenostre case quasi ...