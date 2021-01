Puglia, scuola: sindacati ad Emiliano, rinviare di una o due settimane la didattica in presenza Il presidente della Regione si riserva una decisione anche sulla base degli orientamenti del governo (Di domenica 3 gennaio 2021) È durato tre ore l’incontro in videoconferenza tra il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, gli assessori Leo, Lopalco e Maurodinoia, Anna Cammalleri direttore dell’USR e i sindacati sul tema della riapertura delle scuole il 7 gennaio. Le rappresentanze sindacali all’unanimità hanno chiesto al presidente di rinviare l’avvio delle lezioni in presenza di una settimana o 15 giorni, e di stabilire per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado la didattica a distanza. Il presidente Emiliano si riserva, alla luce di queste richieste, di decidere. anche sulla base dei segnali che ... Leggi su noinotizie (Di domenica 3 gennaio 2021) È durato tre ore l’incontro in videoconferenza tra ilMichele, gli assessori Leo, Lopalco e Maurodinoia, Anna Cammalleri direttore dell’USR e isul temariapertura delle scuole il 7 gennaio. Le rappresentanze sindacali all’unanimità hanno chiesto aldil’avvio delle lezioni indi una settimana o 15 giorni, e di stabilire per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado laa distanza. Ilsi, alla luce di queste richieste, di decidere.dei segnali che ...

