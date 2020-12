Agricoltura, aziende napoletane donano prodotti agli operai della Whirlpool (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un gesto di solidarietà per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nella crisi dello stabilimento Whirpool di via Argine a Napoli. Così la federazione di Coldiretti Napoli ha voluto consegnare questa mattina 1.000 chilogrammi di derrate presso il presidio degli operai in stato di agitazione permanente. I pacchi alimentari, con frutta, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, vino e olio 100% italiani e di alta qualità, sono un piccolo segno di vicinanza che gli agricoltori hanno voluto portare alle famiglie in difficoltà, in un periodo già segnato dalla pandemia. “Abbiamo voluto essere presenti – ha sottolineato Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Napoli e Campania – in questo sito simbolo di una crisi che ci tocca tutti. Le iniziative solidali che gli agricoltori hanno messo in campo sono tante e radicate sul territorio, cercando di fare il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un gesto di solidarietà per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nella crisi dello stabilimento Whirpool di via Argine a Napoli. Così la federazione di Coldiretti Napoli ha voluto consegnare questa mattina 1.000 chilogrammi di derrate presso il presidio degliin stato di agitazione permanente. I pacchi alimentari, con frutta, formaggi, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina, vino e olio 100% italiani e di alta qualità, sono un piccolo segno di vicinanza che gli agricoltori hanno voluto portare alle famiglie in difficoltà, in un periodo già segnato dalla pandemia. “Abbiamo voluto essere presenti – ha sottolineato Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Napoli e Campania – in questo sito simbolo di una crisi che ci tocca tutti. Le iniziative solidali che gli agricoltori hanno messo in campo sono tante e radicate sul territorio, cercando di fare il ...

