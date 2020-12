Chi non digerisce l’accordo Israele-Marocco (siglato con l’ombrello Usa) (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Che cosa cambia non solo per Marocco e Israele (ma anche in chiave anti turca e iraniana) dopo l’accordo Tel Aviv-Rabat? La mossa che favorisce la normalizzazione israelo-marocchina, mediata dagli Stati Uniti, quali effetti avrà sulla geopolitica che si snoda tra il quadrante mediterraneo e quello mediorientale? VOLO Il primo volo diretto da Tel Aviv a Rabat è partito ieri dall’aeroporto Ben-Gurion, con a bordo una delegazione guidata dal consigliere della Casa Bianca Jared Kushner e dal consigliere per la sicurezza nazionale israeliana Meir Ben-Shabbat. Kushner ha incontrato nel maggio 2019 il re marocchino Mohammed VI presso la residenza reale di Rabat. Il Marocco è il quarto Paese arabo e musulmano ad accettare di normalizzare i legami con Israele, sulla scia degli accordi di Abraham. Ufficialmente ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Che cosa cambia non solo per(ma anche in chiave anti turca e iraniana) dopoTel Aviv-Rabat? La mossa che favorisce la normalizzazione israelo-marocchina, mediata dagli Stati Uniti, quali effetti avrà sulla geopolitica che si snoda tra il quadrante mediterraneo e quello mediorientale? VOLO Il primo volo diretto da Tel Aviv a Rabat è partito ieri dall’aeroporto Ben-Gurion, con a bordo una delegazione guidata dal consigliere della Casa Bianca Jared Kushner e dal consigliere per la sicurezza nazionale israeliana Meir Ben-Shabbat. Kushner ha incontrato nel maggio 2019 il re marocchino Mohammed VI presso la residenza reale di Rabat. Ilè il quarto Paese arabo e musulmano ad accettare di normalizzare i legami con, sulla scia degli accordi di Abraham. Ufficialmente ...

