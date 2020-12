Smantellato traffico internazionale di migranti, collegamenti con gruppi criminali (Di sabato 5 dicembre 2020) La polizia ha eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di 19 soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’operazione, delegata della procura distrettuale Antimafia di Catania ha interessato le città di Bari, Milano, Torino e Ventimiglia. Diciannove persone sono state fermate in Italia con l’accusa di associazione per delinquere L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 5 dicembre 2020) La polizia ha eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di 19 soggetti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’operazione, delegata della procura distrettuale Antimafia di Catania ha interessato le città di Bari, Milano, Torino e Ventimiglia. Diciannove persone sono state fermate in Italia con l’accusa di associazione per delinquere L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

RaiNews : Un pericoloso cartello di 'facilitatori' del traffico internazionale di migranti collegato con gruppi criminali in… - Efisio31251859 : RT @francescatotolo: Un pericoloso cartello di 'facilitatori' del traffico internazionale di #migranti collegato con gruppi criminali in Tu… - Paolo65497103 : RT @francescatotolo: Un pericoloso cartello di 'facilitatori' del traffico internazionale di #migranti collegato con gruppi criminali in Tu… - _fiorucci : RT @francescatotolo: Un pericoloso cartello di 'facilitatori' del traffico internazionale di #migranti collegato con gruppi criminali in Tu… - HubertBrowns : RT @francescatotolo: Un pericoloso cartello di 'facilitatori' del traffico internazionale di #migranti collegato con gruppi criminali in Tu… -