Lamorgese: 'Natale di sacrifici, 70mila agenti per i controlli durante le feste' (Di sabato 5 dicembre 2020) Circa 70mila agenti saranno impegnati per i controlli delle festività natalizie. 'Ci saranno forze polizia in numero elevato, circa 70mila unità, che saranno addette a questo tipo di controllo', ha ... Leggi su leggo (Di sabato 5 dicembre 2020) Circasaranno impegnati per idelle festività natalizie. 'Ci saranno forze polizia in numero elevato, circaunità, che saranno addette a questo tipo di controllo', ha ...

SkyTG24 : La ministra degli Interni #Lamorgese a #SkyTG24LiveIN: 'Per Natale serve responsabilità, abbiamo l'esperienza di qu… - Icios007 : 'Sarà un Natale di sacrifici, 70mila agenti per i controlli' - Uomodellastrad1 : RT @Libero_official: Il piano del #Viminale per le feste di #Natale: 70mila agenti in strada per far rispettare il #Dpcm. Sforzo senza prec… - Libero_official : Il piano del #Viminale per le feste di #Natale: 70mila agenti in strada per far rispettare il #Dpcm. Sforzo senza p… - piergiuseppe36 : @MediasetTgcom24 L'inutile Lamorgese vada a controllare gli sbarchi clandestini e la delinquenza.... Non gli italia… -