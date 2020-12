Coronavirus, aggiornamento 5 dicembre, 55 decessi e 1.521 nuovi casi (1.383 asintomatici) nelle ultime 24 ore. (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono 1521 i pazienti che in in Campania nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al Covid 19. Gli asintomatici sono 1383 mentre i sintomatici sono 138. I tamponi esaminati sono stati 18636. Il ... Leggi su gazzettadiavellino (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono 1521 i pazienti che in in Campania24 ore sono risultati positivi al Covid 19. Glisono 1383 mentre i sintomatici sono 138. I tamponi esaminati sono stati 18636. Il ...

repubblica : Coronavirus nel mondo: in Usa altri 225 mila casi in un giorno, nuovo record. San Francisco per tre settimane in lo… - EvasoreHonesto : RT @Emergenza24: AGGIORNAMENTO [05.12-18:20] #Italia ULTIME 24 ORE NUOVI CASI: 21052 DECESSI: 662 #coronavirus #coronavirusitalia #COVID19… - Emergenza24Pro : AGGIORNAMENTO [05.12-18:20] #Italia ULTIME 24 ORE NUOVI CASI: 21052 DECESSI: 662 #coronavirus #coronavirusitalia… - Emergenza24 : AGGIORNAMENTO [05.12-18:20] #Italia ULTIME 24 ORE NUOVI CASI: 21052 DECESSI: 662 #coronavirus #coronavirusitalia… - rep_milano : Coronavirus, il bollettino di oggi 5 dicembre in Lombardia: 3.148 nuovi positivi e 111 vittime [aggiornamento delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento Coronavirus, l'aggiornamento: su quasi 18.663 tamponi, 1.964 nuovi positivi. Ricoveri in calo e 2.339 i guariti Regione Emilia Romagna Aggiornamento Coronavirus, 30 novembre: il contagio in Valsusa, Valsangone e Cintura Ovest Torino

Aggiornamento Coronavirus: i dati di Valsusa, Valsangone e Cintura Ovest Torino. I dati dell’emergenza Coronavirus del 30 novembre. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha ...

Covid Biella, nelle ultime 24 ore 73 casi positivi, nessun decesso, 139 guariti

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1456 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 9,6% dei 15.100 tamponi eseguiti.Dei 1456 nuovi casi, gli asintomatici sono 665 ...

Aggiornamento Coronavirus: i dati di Valsusa, Valsangone e Cintura Ovest Torino. I dati dell’emergenza Coronavirus del 30 novembre. L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha ...L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1456 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 9,6% dei 15.100 tamponi eseguiti.Dei 1456 nuovi casi, gli asintomatici sono 665 ...