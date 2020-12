LIVE – Ascoli-Pescara 0-2, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di venerdì 4 dicembre 2020) La DIRETTA LIVE di Ascoli-Pescara, match della decima giornata di Serie B 2020/2021. Al Cino e Lillo Del Duca si scontrano due tra le squadre più in difficoltà del campionato, nei bassifondi della classifica e che di recente hanno cambiato allenatore per provare a dare una sferzata. Per una delle due c’è l’occasione di rialzare la testa con i tre punti, calcio d’inizio alle ore 21 di venerdì 4 dicembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Ascoli-Pescara 0-2 (Galano 17?, Ceter 40?) 70?- Dentro Busellato e Antei, fuori Valdifiori e Bellanova. Per l’Ascoli esce Gerbo, dentro Chiricò. 67?- Doppio intervento strepitoso di Leali su ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 dicembre 2020) Ladi, match della decima giornata di. Al Cino e Lillo Del Duca si scontrano due tra le squadre più in difficoltà del campionato, nei bassifondi della classifica e che di recente hanno cambiato allenatore per provare a dare una sferzata. Per una delle due c’è l’occasione di rialzare la testa con i tre punti, calcio d’inizio alle ore 21 di venerdì 4 dicembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA0-2 (Galano 17?, Ceter 40?) 70?- Dentro Busellato e Antei, fuori Valdifiori e Bellanova. Per l’esce Gerbo, dentro Chiricò. 67?- Doppio intervento strepitoso di Leali su ...

