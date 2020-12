Sciopero benzinai, distributori chiusi dal 14 al 17 dicembre: l’annuncio (Di giovedì 3 dicembre 2020) Sciopero benzinai, annunciata la chiusura dei distributori dal 14 sera al 17 dicembre 2020. Ecco l’annuncio ufficiale delle organizzazioni di categoria Tra le categorie che più stanno vivendo con difficoltà questi mesi di emergenza Covid, ci sono sicuramente i benzinai. I distributori hanno vissuto cali di clientela impressionanti, a causa dei vari divieti imposti agli L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020), annunciata la chiusura deidal 14 sera al 172020. Eccoufficiale delle organizzazioni di categoria Tra le categorie che più stanno vivendo con difficoltà questi mesi di emergenza Covid, ci sono sicuramente i. Ihanno vissuto cali di clientela impressionanti, a causa dei vari divieti imposti agli L'articolo proviene da Inews.it.

