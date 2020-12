Patrizia De Blanck duro attacco a Barbara D’Urso “mi hai molto delusa” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Patrizia de Blanck dopo essere uscita dalla casa del Gf Vip, si scaglia contro Barbara D’Urso, la presentatrice non avrebbe difeso la Contessa nei suoi programmi TV, ecco cosa è successo Nonostante l’uscita di Patrizia De Blanck dalla casa del Gf vip, la contessa continua a fare parlare di sé , questa volta si scaglia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 3 dicembre 2020)dedopo essere uscita dalla casa del Gf Vip, si scaglia contro, la presentatrice non avrebbe difeso la Contessa nei suoi programmi TV, ecco cosa è successo Nonostante l’uscita diDedalla casa del Gf vip, la contessa continua a fare parlare di sé , questa volta si scaglia L'articolo proviene da Leggilo.org.

Miriam21164588 : @SaCe86 Potrebbe risparmiare un po' il fiato Sparla ancora di Stefania: Mi è sempre stata alle calcagna per capire… - GEKO95307669 : #GFVIP Se capita a tiro di una muta di cani da cinghiale le saltano addosso convinti di aver intercettato la preda… - SaCe86 : #GFVip Patrizia De Blanck furibonda spiega come mai la sua camera puzzasse tanto di fogna - Il Fatto Quotidiano - teresacapitanio : Patrizia De Blanck furibonda spiega come mai la sua camera puzzasse tanto di fogna - Il Fatto Quotidiano - zazoomblog : Patrizia De Blanck furiosa svela perché la sua camera puzzava di fogna - #Patrizia #Blanck #furiosa #svela -