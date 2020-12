Natale a Bramble House | il film natalizio su La5 | trama e cast

Leggi su tpi

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Anche questa sera va in onda un, precisamente su La5. Si tratta di, una commedia a tema del 2017 diretta da Steven R. Monroe che arriva in prima serata su La5 giovedì 3 dicembre 2020, alle ore 21:10. Ma di cosa parla? Qual è la? E chi vediamo nelFinn Conrad ha da poco perso suo padre e ha scoperto che l’uomo ha lasciato in eredità ben 50mila dollari non a lui, bensì ad un’infermiera, Willa, che ha conosciuto poco prima di morire. Finn non si spiega il perché di quel gesto folle, 100mila dollari non sono così poco, per cui con sospetto inizia ad indagare su chi è questa infermiera e perché abbia ereditato il benestare del padre. La vita per Willa non è stata molto facile e neanche per suo figlio ...