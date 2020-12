Harry Potter e la pietra filosofale: la durata originale era di quasi tre ore (Di giovedì 3 dicembre 2020) Chris Columbus ha svelato che una prima versione di Harry Potter e la pietra filosofale aveva una durata vicina alle tre ore. Chris Columbus ha svelato che una prima versione di Harry Potter e la pietra filosofale aveva una durata vicina alle tre ore. Intervistato da Collider, il regista dei primi due capitoli della saga cinematografica basata sui romanzi di J.K. Rowling ha affermato che il primo montaggio del capostipite, mostrato al pubblico di una proiezione test, durava una ventina di minuti in più rispetto a quello definitivo uscito nelle sale, che supera di poco le due ore e mezza. Questa la dichiarazione di Columbus: "Quando abbiamo finito il film e l'abbiamo proiettato a Chicago - a noi porta fortuna far vedere … Leggi su movieplayer (Di giovedì 3 dicembre 2020) Chris Columbus ha svelato che una prima versione die laaveva unavicina alle tre ore. Chris Columbus ha svelato che una prima versione die laaveva unavicina alle tre ore. Intervistato da Collider, il regista dei primi due capitoli della saga cinematografica basata sui romanzi di J.K. Rowling ha affermato che il primo montaggio del capostipite, mostrato al pubblico di una proiezione test, durava una ventina di minuti in più rispetto a quello definitivo uscito nelle sale, che supera di poco le due ore e mezza. Questa la dichiarazione di Columbus: "Quando abbiamo finito il film e l'abbiamo proiettato a Chicago - a noi porta fortuna far vedere …

