Dove vedere The Undoing? Su Sky Atlantic da gennaio: il trailer e la trama della serie con Nicole Kidman (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dove vedere The Undoing? Se vi siete persi la messa in onda americana e non volete cedere alla tentazione dello streaming, l'appuntamento con la serie con Nicole Kidman è fissato a gennaio su Sky Atlantic. A tenere le redini di questo nuovo progetto che ha infiammato gli Usa e che conquisterà anche il nostro Paese ci ha pensato David E. Kelley, il papà della riuscitissima Big Little Lies, che ha firmato la creazione e la produzione esecutiva della serie lavorando di nuovo fianco a fianco alla sua musa, la bella attrice, e Hugh Grant. Il nuovo trailer della serie risponde alla domanda dei fan

