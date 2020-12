Coronavirus | 993 morti nelle ultime 24 ore | è il record da inizio pandemia 23 225 i nuovi positivi con 226 729 tamponi

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Sono 993 icon Covid in Italia24 ore: ilda. Sono 23.225 irisultatisu 226.729. E’ stabile, al 10,2%, l’incidenza delle nuove persone risultate positive rispetto al numero dieffettuati. Ieri l’incidenza era al 10%. Gli ingressi in terapia intensiva sono stati 217 che portano il totale dei ricoverati in TI a 3.597. Questa settimana icasi registrati tra lunedì e giovedì sono stati 79.661 contro i 101.018 della scorsa. Due settimane fa il totale lunedì-giovedì era di 130.003, tre settimane fa 131.308, quattro settimane fa 115.552. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

