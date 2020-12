Britney Spears: a sorpresa esce il nuovo brano “Swimming In The Stars” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Mentre tiene ancora banco la gestione del suo patrimonio Qualche settimana fa, Britney Spears ha perso la causa per la revoca della gestione dei beni da parte di suo padre. Da diversi anni il genitore dell’artista prende, al posto di Britney, tutte le decisioni visto che l’ex star di Disney Channel è stata riconosciuta come non in grado di farlo. Leggi anche: Britney Spears: “Finchè ci sarà la tutela di mio padre non canterò più” Da mesi si è diffuso il movimento #FreeBritney con i fan che pensano che la figura di Jamie Spears non sia positiva e, anzi, per molti l’uomo sfrutterebbe la figlia. L’artista dopo aver perso la causa aveva promesso che non sarebbe più uscita con pezzi musicali ma già il giorno dopo, la catena d’abbigliamento, “Urban Outfitters“, parlando di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Mentre tiene ancora banco la gestione del suo patrimonio Qualche settimana fa,ha perso la causa per la revoca della gestione dei beni da parte di suo padre. Da diversi anni il genitore dell’artista prende, al posto di, tutte le decisioni visto che l’ex star di Disney Channel è stata riconosciuta come non in grado di farlo. Leggi anche:: “Finchè ci sarà la tutela di mio padre non canterò più” Da mesi si è diffuso il movimento #Freecon i fan che pensano che la figura di Jamienon sia positiva e, anzi, per molti l’uomo sfrutterebbe la figlia. L’artista dopo aver perso la causa aveva promesso che non sarebbe più uscita con pezzi musicali ma già il giorno dopo, la catena d’abbigliamento, “Urban Outfitters“, parlando di ...

361_magazine : Esce il nuovo singolo di #BritneySpears - killevqueen : stannare o ascoltare britney spears o gli abba significa essere gay wow quante cose si imparano qua su Twitter - ninetiesbish : RT @RollingStoneita: Pubblicata per festeggiare il 39esimo compleanno di #BirtneySpears, la canzone risale alle session dell’album ‘Glory’… - YolBlog : #BRITNEYSPEARS - online il #video di #SwimmingInTheStars anticipa il disco #Glory in #vinile in edizione limitata… - FreebritneyR : La #Playlist2020 di @TIM_music con le piú belle hit di #BritneySpears -