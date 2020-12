Amici di Maria De Filippi | il ballerino Catello Miotto viene condannato

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 3 dicembre 2020), ex allievo-di, è stato arrestato per abusi nei confronti di una ragazza. Si tratta dell’ex moglie di un amico e la notizia delle ultime ore sta destando sconcerto in rete, soprattutto tra i fedeli telespettatori del talent-show di Canale 5, giunto nel 2020 alla sua 20° edizione. Iled ex volto tv, dopo essere diventato di recente ospite nei talk-show di Barbara D’Urso, è statoa scontare una pena detentiva. Vi indichiamo, nel dettaglio, tutti i particolari di quanto stabilito per l’artista campano.diDearrestato per violenza sessuale L’ormai ex volto didiDe ...