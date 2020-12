Urla e svenimenti in Camerun: il centro commerciale diventa un luna-park. Tutti pazzi per le scale mobili! (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A riderne fa venire i sensi di colpa, perché dietro le irresistibili immagini che giungono dal Camerun, in realtà si cela l’impietosa entrata a piedi uniti della tecnologia sulle nude gambe di una società ‘violentemente’ catapultata nello spietato consumismo occidentale, malgrado l’inefficienza delle strutture mediche od il puntuale vuoto dell’istruzione. Duala: il centro commerciale ‘diventa un ‘esperimento sociale’ Capita che a Duala è stato inaugurato un ‘avveniristico‘ – per il posto – centro commerciale, dove ‘omologare’ i (pochi) benestanti, al consumo di massa. Tuttavia, diversamente da come ci si aspettava o meglio, non era stato considerato, la vera novità è stata rappresentata dall’impatto delle maggior parte della popolazione locale con le famigerate ‘scale ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A riderne fa venire i sensi di colpa, perché dietro le irresistibili immagini che giungono dal, in realtà si cela l’impietosa entrata a piedi uniti della tecnologia sulle nude gambe di una società ‘violentemente’ catapultata nello spietato consumismo occidentale, malgrado l’inefficienza delle strutture mediche od il puntuale vuoto dell’istruzione. Duala: ilun ‘esperimento sociale’ Capita che a Duala è stato inaugurato un ‘avveniristico‘ – per il posto –, dove ‘omologare’ i (pochi) benestanti, al consumo di massa. Tuttavia, diversamente da come ci si aspettava o meglio, non era stato considerato, la vera novità è stata rappresentata dall’impatto delle maggior parte della popolazione locale con le famigerate ‘...

