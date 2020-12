La Juve supera 3-0 la Dinamo Kiev e prova a scacciare i fantasmi (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - Per una notte la Juventus di Andrea Pirlo scaccia i fantasmi, dimentica la pareggite, e s'impone con autorità contro un avversario assai modesto. Il 3-0 casalingo in Champions League contro la Dinamo Kiev è però la risposta che il gruppo doveva dare alla società e al tecnico dopo le prestazioni singhiozzanti fornite contro Ferencvaros e Benevento. A segno tutto l'attacco bianconero: Federico Chiesa, nel primo tempo, Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, nella ripresa. Con questa vittoria la Juventus conferma il suo secondo posto nel girone sperando di potersi giocare il primato, al Camp Nou contro il Barcellona (vittorioso 3-0 sul campo del Fencvaros), nell'ultima giornata di questa prima fase. Gli ospiti, guidati da Mircea Lucescu, vecchia conoscenza del calcio italiano, hanno avuto un sussulto ... Leggi su agi (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - Per una notte lantus di Andrea Pirlo scaccia i, dimentica la pareggite, e s'impone con autorità contro un avversario assai modesto. Il 3-0 casalingo in Champions League contro laè però la risposta che il gruppo doveva dare alla società e al tecnico dopo le prestazioni singhiozzanti fornite contro Ferencvaros e Benevento. A segno tutto l'attacco bianconero: Federico Chiesa, nel primo tempo, Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, nella ripresa. Con questa vittoria lantus conferma il suo secondo posto nel girone sperando di potersi giocare il primato, al Camp Nou contro il Barcellona (vittorioso 3-0 sul campo del Fencvaros), nell'ultima giornata di questa prima fase. Gli ospiti, guidati da Mircea Lucescu, vecchia conoscenza del calcio italiano, hanno avuto un sussulto ...

