I duri grillini rilanciano sul Mes e con una lettera minacciano voto contrario

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Le firme erano molte, con il passare delle ore sono diminuite ma restano comunque parecchie. Sedici senatori e oltre quaranta deputati M5s chiedono, con unaindirizzata ai vertici pentastellati, che la riforma del Meccanismo europeo di stabilità non venga approvata né tanto meno venga utilizzato il Mes sanitario. Dunque sono pronti a votare contro la risoluzione di maggioranza che sarà presentata in Aula il 9 dicembre dopo l’intervento del premier Giuseppe Conte. “L’unico ulteriore passaggio che i parlamentari del Movimento 5 Stelle avrebbero per bloccare la riforma del Mes - si legge - sarebbe durante ildi ratifica nelle due Camere”. Ecco la minaccia diche tuttavia con il passare delle ore si sgonfia grazie al lavoro di mediazione da parte dell’ala più governista. La trattativa è in ...

Nel Movimento si lavora per far rientrare la fronda, alta tensioni sul passaggio parlamentare del 9 dicembre al Senato. Venerdì assemblea congiunta ...